Воспитанник «Химок» Одиноков продолжит карьеру в «Енисее»

Легкий форвард Владислав Одиноков присоединился к «Енисею», сообщается в Telegram-канале красноярского клуба.

24-летний баскетболист является воспитанником системы подмосковных «Химок», за команды которого он выступал с 2015 по 2021 год. В сезоне-2020/21 игрок дебютировал в Единой лиге ВТБ. Одиноков также выступал за МБА, «Парму» и УНИКС.

«Ни для кого не секрет, что Одиноков очень талантливый игрок, но в чрезвычайно сильной конкуренции, в команде УНИКС, ему не удалось в полной мере проявить себя. Наша задача дать ему возможность для этого, а он должен ею использовать наилучшим образом», — приводит пресс-служба «Енисея» слова главного тренера команды Йовицы Арсича.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ за УНИКС, набирая в среднем 1,9 очка, делая 0,9 подбора, 0,3 передачи и 0,2 перехвата за 6,6 минут на паркете.