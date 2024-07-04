Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:14

Воспитанник «Химок» Одиноков продолжит карьеру в «Енисее»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легкий форвард Владислав Одиноков присоединился к «Енисею», сообщается в Telegram-канале красноярского клуба.

24-летний баскетболист является воспитанником системы подмосковных «Химок», за команды которого он выступал с 2015 по 2021 год. В сезоне-2020/21 игрок дебютировал в Единой лиге ВТБ. Одиноков также выступал за МБА, «Парму» и УНИКС.

«Ни для кого не секрет, что Одиноков очень талантливый игрок, но в чрезвычайно сильной конкуренции, в команде УНИКС, ему не удалось в полной мере проявить себя. Наша задача дать ему возможность для этого, а он должен ею использовать наилучшим образом», — приводит пресс-служба «Енисея» слова главного тренера команды Йовицы Арсича.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ за УНИКС, набирая в среднем 1,9 очка, делая 0,9 подбора, 0,3 передачи и 0,2 перехвата за 6,6 минут на паркете.

Источник: https://t.me/bc_enisey/3260
Баскетбол
БК Енисей
0
Читайте также
Кардиолог предупредил о риске для здоровья при просмотре матчей сборной Англии
Бывший нападающий «Ливерпуля» Фирмино стал пастором в 32 года
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Торопов стал игроком УНИКСа

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Елатонцевым и прекратил сотрудничество с Джейленом

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости