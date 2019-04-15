Василий Карасев: "Решил, что не буду возглавлять команду по ходу сезона"

Бывший главный тренер "Зенита" Василий Карасев сказал, что он решил не принимать предложения о работе с другими командами до конца сезона.

- Если честно, то я решил, что не буду возглавлять новую команду по ходу сезона. Хочется подобрать коллектив под себя, провести с ним межсезонье. Только так, за редким исключением, можно решать высокие задачи, - цитируют Карасева "Известия". - Эти полгода ушли не только на восстановление, но и на обучение. Я смотрю много матчей Евролиги, Единой лиги, испанского чемпионата, анализирую их. Открыт ли я к предложениям с лета? Конечно. Готов рассмотреть как предложения из России, так и от иностранных клубов.

Василий Карасев возглавлял "Зенит" с 2014 по 2018 год.