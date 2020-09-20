«В плей-офф НБА болею за «Лейкерс». Центровой «Химок» о развязке сезона за океаном

Центровой «Химок» Девин Букер в интервью «Известиям» рассказал, что внимательно следит за плей-офф НБА.

— За кого болеете в «пузыре»? Кто вас больше всего впечатлил?

— Я слежу за лучшей лигой мира, смотрю много матчей в повторе из-за разницы во времени. Мне понравились многие команды, плей-офф пока складывается потрясающе. Особенно хорош «Денвер», который дважды смог отыграться в серии с 1:3 (команда Майкла Мэлоуна выиграла 4:3 у «Юты» и «Клипперс». — «Известия»). Из тех, кто остался, очень сложно сделать выбор. Пожалуй, я буду болеть за «Лейкерс». Хочется, чтобы эта команда вновь поднялась на вершину.

— Вы говорите про Западную конференцию. А кто больше всего впечатлил на Востоке?

— Однозначно «Майами». Это великолепная команда, где собрались очень сильные игроки, которые выполняют требования своего тренера от и до. «Хит» очень хороши в защите, позиционном нападении, у них есть командный дух. Нельзя сказать, что всё делает один Джимми Батлер. Соперники могут ждать опасности от любого игрока, поэтому «Майами» вполне способны побороться за титул. Они точно уже не андердоги. Но даже если выиграть не получится, это все равно великий сезон для Эрика Споэльстры (главный тренер «Майами». — «СЭ»).

— Кто из молодых игроков стал главным открытием сезона НБА?

— Лука Дончич провел великий сезон, но не думаю, что его стоит называть открытием. Он уже сложившаяся звезда НБА. Очень понравился Трей Янг, у этого парня очень хорошее будущее. Он способен построить великую карьеру. За его игрой очень приятно наблюдать.