УНИКС поддержал страдающего рассеянным склерозом Блатта

УНИКС выразил поддержку главному тренеру «Олимпиакоса» Дэвиду Блатту. Экс-рулевой сборной России, приводивший ее к победе на Евробаскете-2007 и к медалям Игр-2012, накануне рассказал, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС).

«Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт в открытом письме впервые рассказал о своем здоровье после того, как у него диагностировали ППРС.

Со стороны УНИКСа мы выражаем искреннюю поддержку Дэвиду Блатту. Мы верим в вас!" - говорится в сообщении УНИКСа в Twitter.