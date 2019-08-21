УНИКС поддержал страдающего рассеянным склерозом Блатта
УНИКС выразил поддержку главному тренеру «Олимпиакоса» Дэвиду Блатту. Экс-рулевой сборной России, приводивший ее к победе на Евробаскете-2007 и к медалям Игр-2012, накануне рассказал, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС).
«Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт в открытом письме впервые рассказал о своем здоровье после того, как у него диагностировали ППРС.
Со стороны УНИКСа мы выражаем искреннюю поддержку Дэвиду Блатту. Мы верим в вас!" - говорится в сообщении УНИКСа в Twitter.
.@olympiacosbc head coach David Blatt speaks about his health condition for the first time after being diagnosed with PPMS, through an open letter published by the Greek team.— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) August 21, 2019
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On behalf of the UNICS we express our sincere support to David Blatt. We believe in you! pic.twitter.com/eexZKdaCN2