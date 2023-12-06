УНИКС обыграл «Пари НН»

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УНИКС дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:61.

Самым результативным игроком встречи стал Алекса Новакович («Пари НН») — 20 очков.

УНИКС поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата — 10 побед в 14 матчах.

«Пари НН» занимает последнюю строчку — 4 победы и 10 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 91:61 (22:7, 25:9, 18:22, 26:23)

У: Рэйнольдс (17), Димитриевич (16), Грин (16)

П: Новакович (20), Гафуров (10)

6 декабря. Казань. «Баскет-Холл».