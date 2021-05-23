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УНИКС стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ

18:57
23 мая. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 74:70. Фото БК УНИКС.
23 мая. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 74:70. Фото БК УНИКС.
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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 74:70 в пользу хозяев.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу УНИКСа. Соперник казанцев по финалу определится в серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», где после трех матчей армейцы ведут — 2-1.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 74:70 (19:21, 12:23, 29:11, 14:15)

23 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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