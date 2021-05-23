УНИКС стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 74:70 в пользу хозяев.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу УНИКСа. Соперник казанцев по финалу определится в серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», где после трех матчей армейцы ведут — 2-1.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 74:70 (19:21, 12:23, 29:11, 14:15)
23 мая. Казань. «Баскет-Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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