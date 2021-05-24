ЦСКА ведет переговоры о проведении матчей Единой лиги ВТБ в «Мегаспорте»

Руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что баскетбольный ЦСКА ведет переговоры о проведении домашних матчей Единой лиги ВТБ следующего сезона во дворце спорта «Мегаспорт».

«Сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне в «Мегаспорте»? Баскетбольный ЦСКА проводит матчи Евролиги в «Мегаспорте», что касается матчей Единой лиги ВТБ, то да, такой диалог с баскетбольным клубом мы ведем. Это прежде всего связано с планами министерства обороны по реконструкции территории на Ленинградском проспекте, которую исторически занимает ЦСКА. Поэтому да, возможно, я не исключаю такой вариант», — цитирует Кондаранцева ТАСС.

Также руководитель Департамента спорта Москвы высказался о том, в следующем сезоне в «Мегаспорте» будет играть хоккейный клуб «Спартак».

«Как будет совмещено? Никакой проблемы я не вижу, это многофункциональная арена, мы сейчас находимся в стадии согласования календаря игр баскетбольного ЦСКА и хоккейного «Спартака», пока у нас каких-то сложных преград нет. Я надеюсь, что обе команды сыграют в «Мегаспорте» без какого-либо дискомфорта. Переоборудование арены из баскетбольной в хоккейную и наоборот занимает сутки», — сказал Кондаранцев.

ЦСКА ведет со счетом 2-1 полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита». Следующий матч в серии до трех побед пройдет в Москве 24 мая. Победитель противостояния в финале встретится с казанским УНИКСом.