Итудис высказался о победе ЦСКА в третьем матче серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита» (96:82).
«Поздравляю команду, игроков. Все настроены, мы играем против отличной команды, мы хотим сосредоточиться на том, что происходит в данный момент для нашего клуба, для нас самих, для всех. Сегодня получилось так, как и ожидалось, это была битва, как и все игры, которые мы играли с «Зенитом» в этом сезоне, а их было много.
Детали предопределили исход; мы были в чем-то лучше, чем в прошлой игре. Мы также поняли, что делать в нападении, никогда не отказывались от веры в то, что мы можем сделать, как мы можем действовать на площадке.
Игра [поначалу] пошла не так, как мы хотели, Токо получил два быстрых фола, но вышли игроки со скамейки запасных и отлично поработали.
У нас 2-1 в серии, нам нужна еще одна победа, мы знаем, что будет сложно. Спасибо болельщикам, они создали отличную атмосферу, игроки чувствовали эту энергию, и им нравится эта атмосфера", — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
После этой встречи ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии — 2-1. Следующий матч в серии до трех побед пройдет в Москве 24 мая.
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