УНИКС близок к подписанию игрока "Олимпиакоса"

Разыгрывающий "Олимпиакоса" Вангелис Манцарис намерен продолжить карьеру в УНИКСе, сообщает Sportnado. 29-летний игрок ведет переговоры с греческим клубом о расторжении контракта, чтобы перейти в казанскую команду в статусе свободного агента. "Олимпиакос" прежде уведомил Манцарис, чей контракт рассчитан еще на один год, что не видит его в составе команды в предстоящем сезоне.

Всего в "Олимпиакосе" разыгрывающий провел восемь сезонов. В Евролиге-2018/19 Манцарис набирал 1,4 очка и 1,2 передачи в среднем за игру за 12 минут на площадке.

В составе сборной Греции Манцарис выигрывал юниорский и молодежный чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах соответственно.