Тараканов: «В отсутствие Уэйра у ЦСКА нет лидера»

Бывший форвард ЦСКА Сергей Тараканов оценил игру армейцев без разыгрывающего команды Каспера Уэйра.

«Нет лидера в отсутствие Уэйра, конечно же. Сейчас все вспоминают Уэйра, потому что мужичок с ноготок, такой боец. Это не значит, что с ним было бы совсем все по-другому, но, конечно, многое поменялось бы», — приводит слова Тараканова Legalbet.

20 февраля стало известно, что 34-летний американец перенес операцию на одной из костей правой стопы.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Уэйр сыграл за ЦСКА 26 матчей, набирая в среднем 13,9 очка, делая 1,5 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата.