Швед выбыл до конца сезона из-за травмы стопы

Защитник "Химок" Алексей Швед из-за травмы стопы досрочно завершил сезон, информирует пресс-служба клуба.

Баскетболиста уже в первой игре финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (106:85) беспокоили боли в области пятки, из-за чего он вынужден был провести матч на уколах. Сегодня утром Швед прошел медобследование, которое выявило у игрока сборной России обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости.

Срок восстановления от такой травмы составляет около трех-четырех недель. Следующий матч серии состоится в Москве 7 июня. Начало в 19.30 по московскому времени.

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