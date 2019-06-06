Швед пока не думает о сборной

Лидер "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков в первом матче финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА​ (85:106), отметил, что не обращает внимания на плотную опеку и не согласился с тем, что команда уже выполнила задачу на сезон. Также он пока не думает о вызове в сборную.

– Я привык играть в плотном контакте, мне нравится такой баскетбол, – отметил Швед. – Понятно, что в финале всегда хочется побеждать – мы проводим чемпионат ради того, чтобы занять первое место, а не просто попасть в Евролигу. Наверное, у нас была тяжелее полуфинальная серия с УНИКСом, но все равно нужно выходить и выигрывать. Все в равных условиях. Нельзя проигрывать так, как мы на этот раз. Разговоры о сборной? Пока их нет, идет сезон. Все остальное будет после него. (Антон Бабошин)

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр