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Сергей Торопов вернулся в «Нижний Новгород»

16:49
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«Нижний Новгород» подписал контракт с тяжелым форвардом Сергеем Тороповым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний Торопов уже выступал за «Нижний». Он играл в команде в концовке сезона-2017/18, а затем провел здесь весь следующий сезон.

Последним клубом Торопова был «Спартак-Приморье».

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32166

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