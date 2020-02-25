«Нижний Новгород» подписал контракт с тяжелым форвардом Сергеем Тороповым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Торопов вернулся в «Нижний Новгород». Наш клуб и тяжелый форвард (206 см, 30 лет) подписали контракт до конца сезона 2020-2021 — https://t.co/jiCPZ7AM3u pic.twitter.com/3KwgEAZSfO — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) February 25, 2020

30-летний Торопов уже выступал за «Нижний». Он играл в команде в концовке сезона-2017/18, а затем провел здесь весь следующий сезон.

Последним клубом Торопова был «Спартак-Приморье».