Сандлер не снимет кандидатуру с выборов главы РФБ

Тренер и функционер Эдуард Сандлер не будет снимать свою кандидатуру с выборов на пост президента Российской федерации баскетбола.

— Нужно понимать, что я владею информацией о состоянии дел в РФБ очень поверхностно, РФБ — одна из самых закрытых федераций, мы не знаем ничего, читаем только позитивную повестку, — цитирует Сандлера ТАСС. — Глобальных отчетов мы не получаем, о ходе реализации программы, которая работает с 2016 года, ничего не знаем, поэтому прошу делать на это скидку. Я считаю, у нас откровенные проблемы с популярностью баскетбола, нам выдают рафинированные новости, внимание к российскому баскетболу ничтожно в сравнении с другими игровыми видами. Доходы федерации на низком уровне, это следствие ряда политических вопросов, результаты сборных слабые в сравнении с декадой 2005-2015.

Я буду участвовать и сейчас в, скажем так, заочных выборах, и в тех, которые пройдут через год после Олимпиады в Токио. Пока есть мнение и возможность, всегда буду участвовать в процессах, формирующих общественную позицию.