«Самара» подписала контракт с американским разыгрывающим

«Самара» подписала контракт с разыгрывающим защитником Джорданом Теодором, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Теодор известен в России по выступлениям за казанский УНИКС, в составе которого провел два сезона (2019/20, 2020/21).

В прошлом сезоне Теодор играл за итальянскую «Венецию», набирая 12,6 очка, 4,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии.

Ранее появлялась информация, что американец с македонским гражданством отклонил предложение испанской «Сарагосы».