«Минск» установил антирекорд Единой лиги ВТБ

«Минск» не выиграл ни одного матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2023/24.

Белорусская команда установила антирекорд лиги, не одержав ни одной победы в двухкруговом регулярном чемпионате (0-26). Начиная с сезона-2014/15, когда турнир начали играть по данной системе, не было ни одной команды, которая завершила бы «регулярку» без единого выигранного матча.

Предыдущий антирекорд принадлежал грузинской «Вите», которая завершила два круга в сезоне-2015/16 с показателями 1-29.

Следующий матч «Минск» проведет 10 февраля в гостях против «Самары».

Регулярный чемпионат Единой лиги проходит в два этапа. На первом этапе 14 команд сыграют два круга, после которого поделятся на две группы — группа А (занявшие 1-6 места) и группа Б (7-14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.