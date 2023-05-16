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Сегодня, 23:26

«Рубин» поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Рубин» поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ. В финальном матче казанские баскетболисты обыграли «Локомотив-Кубань» (98:89), одержали победу в серии со счетом 4-1 и стали обладателем Кубка Белова.

«УНИКС — чемпион Единой Лиги ВТБ! Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 4:1 в серии и стал обладателем Кубка Белова. Поздравляем наших баскетболистов!» — написано в сообщении футбольного клуба.

Казанский клуб впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
ФК Рубин (Казань)
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