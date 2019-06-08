Римас Куртинайтис: "Химки" выложились по максимуму во втором матче с ЦСКА"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после поражения от ЦСКА​ во втором матче финала Единой лиги ВТБ (92:103) отметил, что доволен самоотдачей команды.

– Еще раз поздравляю ЦСКА и тренера Итудиса с хорошей игрой, – цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. – Сценарий не изменился, четыре последние игры мы начинаем с "-10", после чего все крутится вокруг этой разницы. Один раз в Химках мы отыграли это отставание, а три раза не смогли, поэтому результат такой, какой есть. С другой стороны, я очень рад, что наша команда выложилась по максимуму на площадке, мы бились, старались все сорок минут, но результат таков, каково мастерство. Больших претензий к своей команде не имею, играем без двух лидеров, это очень тяжело. Но мы не опускаем руки, будем готовиться к домашней игре.

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