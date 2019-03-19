"Реал" может приобрести игрока ЦСКА Нандо Де Коло

По информации портала Encestando.es, "Реал" заинтересован в приобретении разыгрывающего московского ЦСКА Нандо Де Коло. Напомним, что летом французский баскетболист станет свободным агентом.

На данный момент никакой информации о продлении контракта с армейцами нет. Портал отмечается, что сам Де Коло хочет продолжить карьеру в Испании.

31-летний баскетболист играет за московский клуб с 2014 года, куда перебрался из "Торонто". Ранее он играл за такие команды, как "Шоле", "Валенсия" и "Сан-Антонио".