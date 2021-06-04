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Итудис рассказал о настрое ЦСКА перед финалом плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

21:55
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против казанского УНИКСа, которая стартует 5 июня.

«Мы очень мотивированы и взволнованы, готовы сыграть в очередном финале. Знаем, что задача непростая, нам противостоит качественная команда, которая проведет свой второй финал в сезоне после Еврокубка. У них хорошо поставлена игра на периметре и под кольцом, это хорошо подготовленная команда. Знаем, что будет сложно, это долгая серия, но, как я уже сказал, мы сосредоточены, мотивированы и взволнованы, готовы отправиться туда и показать отличный баскетбол», — цитирует Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В полуфинале плей-офф ЦСКА обыграл «Зенит» (3-1), а УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» (3-0).

Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/final-uniks-tsska/

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