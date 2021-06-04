Итудис рассказал о настрое ЦСКА перед финалом плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против казанского УНИКСа, которая стартует 5 июня.
«Мы очень мотивированы и взволнованы, готовы сыграть в очередном финале. Знаем, что задача непростая, нам противостоит качественная команда, которая проведет свой второй финал в сезоне после Еврокубка. У них хорошо поставлена игра на периметре и под кольцом, это хорошо подготовленная команда. Знаем, что будет сложно, это долгая серия, но, как я уже сказал, мы сосредоточены, мотивированы и взволнованы, готовы отправиться туда и показать отличный баскетбол», — цитирует Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В полуфинале плей-офф ЦСКА обыграл «Зенит» (3-1), а УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» (3-0).
Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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