Президент «Автодора» Родионов видит большой потенциал в Мэйсоне

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал переход американского разыгрывающего Нэйта Мэйсона. Он отметил, что видит большой потенциал у игрока.

«Нэйт Мэйсон — талантливый, умный разыгрывающий, в первую очередь нацеленный на организацию командной игры, — цитирует президента официальный сайт клуба. — Способен тащить мяч и создавать ситуации для партнеров, склонен к скоростному и комбинационному баскетболу. Видим в молодом американском плеймейкере большой потенциал, поэтому заключили с ним двухлетнее соглашение».

В середине февраля новичок «Автодора» перешел в «Хапоэль» (Эйлат), до приостановки чемпионата Израиля успев провести всего 3 матча, в среднем набирая по 11,0 очка при 54,5 процента реализации трехочковых и раздавая по 3,3 передачи за 20,0 минуты.