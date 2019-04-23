Прэтер не сыграет в этом сезоне

Форвард "Химок"​ Кейси Прэтер не сыграет в плей-офф Единой лиги ВТБ. 27-летний американец вновь испытывает проблемы с коленом. В конце июля прошлого года игрок подписал контракт с российским клубом, но на медосмотре у него были выявлены проблемы с коленом. В клубе посчитали, что баскетболист сможет быстро восстановиться после операции, но все получилось иначе.

– Кейси не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги, – пояснил "Известиям" генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба Павел Астахов. – Восстановление после операции шло гораздо дольше, чем мы изначально планировали. В этом году Прэтер все-таки приступил к тренировкам, но в прооперированном колене вновь появились боли. Поэтому, к сожалению, мы не сможем рассчитывать на него в оставшихся играх сезона.