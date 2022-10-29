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Сегодня, 00:42

Перасович считает, что МБА достоин большего количества побед

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА (97:81) в матче Единой лиги ВТБ.

«Нам противостоял хороший соперник. На протяжении трех стартовых четвертей мы лидировали с небольшим преимуществом. В заключительные 10 минут мы показали отличную игру в нападении, особенно преуспел в этом Джален Рейнольдс. МБА — хорошая команда, которая достойна большего количества побед, чем у них есть сейчас», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

УНИКС идет на 2-м месте в таблице регулярного чемпионата с 12-ю очками. МБА занимает 6-ю строчку, набрав 9 очков.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-report
БК УНИКС
Велимир Перасович
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