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Зайцев — о победе над МБА: «Матч сложился для нас непросто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник УНИКС Вячеслав Зайцев прокомментировал победу над МБА (97:81) в матче Единой лиги ВТБ.

«Матч сложился для нас непросто. Во второй четверти за счет агрессивной защиты мы вырвались вперед на 16 очков, однако затем пропустили несколько 3-хочковых и позволили МБА вернуться в игру. В заключительной четверти снова выдали рывок 12:0, после которого удерживали комфортное преимущество до конца встречи. Рады вернуться домой с очередной победой», — цитирует пресс-служба клуба Зайцева.

УНИКС идет на 2-м месте в таблице регулярного чемпионата с 12-ю очками. МБА занимает 6-ю строчку, набрав 9 очков.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-report
БК УНИКС
Вячеслав Зайцев
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