Пашутин и Куртинайтис возглавят команды на Матче звезд

? Евгений Пашутин из @lokobasket и Римас Куртинайтис из @Khimkibasket возглавят команды на Матче Всех Звезд-2020 в Москве!



? Evgeny Pashutin from Loko & Rimas Kurtinaitis from Khimki will coach in the All-Star Game 2020 in Moscow! pic.twitter.com/xfZxBKnUxP