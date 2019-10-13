«Парма» проиграла «Енисею», Жукаускас набрал 18 очков
17:30
«Енисей» в гостях одержал победу над «Пармой» (90:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Миндаугас Жукаускас — 18 очков.
В составе «Енисея» 15 очков набрал форвард Томислав Зубчич.
Для «Пармы» это поражение стало третьим в текущем сезоне .
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 88:90 (22:24, 21:29, 22:19, 23:18)
13 октября. Пермь. «УДС Молот».
? Артем Забелин крушит кольцо в Перми!— VTB United League (@VTBUL) October 13, 2019
? Artem Zabelin crushes the rim in Perm! pic.twitter.com/SyKttsgQ0a
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