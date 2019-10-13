«Парма» проиграла «Енисею», Жукаускас набрал 18 очков

«Енисей» в гостях одержал победу над «Пармой» (90:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Миндаугас Жукаускас — 18 очков.

В составе «Енисея» 15 очков набрал форвард Томислав Зубчич.

Для «Пармы» это поражение стало третьим в текущем сезоне .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 88:90 (22:24, 21:29, 22:19, 23:18)

13 октября. Пермь. «УДС Молот».