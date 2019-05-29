Окулов покинул "Енисей"

Агент Олега Окулова Станислав Рыжов сообщил, что тренер покинет "Енисей", где работал с 2015 года и сумел повторить лучший результат в истории клуба. Стороны решили не продлевать контракт. В ближайшее время специалист возглавит "Руна-баскет", который будет выступать в Суперлиге-1.

– Четыре сезона – солидный срок для любого тренера во главе клуба Единой лиги, – цитируют "Известия" Рыжов. – Олег Окулов достойно отработал этот период во главе "Енисея" и получил великолепный опыт. Могу сказать, что расставание прошло по-дружески. Стороны благодарны друг другу за совместную работу.