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Сегодня, 17:14

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал заключение контракта с краснодарским клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал заключение контракта с краснодарским клубом.

«Мне очень приятно стать частью семьи «Локо». В прошлом клуб добился потрясающих результатов с отличными тренерами и занял видное место на международной арене. Моя задача и желание — продолжить работу, проделанную в прошлом великолепными наставниками. И попытаться показать, что болельщики «Локо» могут рассчитывать на новые успехи, планку которых мои предшественники установили очень высоко. Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками, которые являются важной частью «Локомотива-Кубань», — цитирует тренера сайт команды.

Ранее «Локо» расстался с сербом Бранко Максимовичем, который возглавлял команду в статусе и.о. после увольнения Евгения Пашутина. Клуб финишировал на 4-м месте в Единой лиге ВТБ.

Источник: https://lokobasket.com/news/192974/
БК Локомотив-Кубань
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