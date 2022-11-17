Секулич — о поражении от «Зенита»: «Очень странная получилась игра»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич прокомментировал поражение от «Зенита» (62:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень странная получилась игра. И захватывающая. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые продолжали мощно поддерживать команду, даже когда мы, казалось, посыпались. Чувствовать такую поддержку родных трибун после продолжительного выезда — это именно то, что надо нашим игрокам. На третью четверть мы вышли совершенно с неправильным настроем. После нее мы изменили многие вещи, смогли перестроиться. Начали жестче играть в защите, заставили соперника нервничать. К сожалению, немного не хватило опыта — мы не были в нужной степени расчетливыми в самой концовке», — приводит пресс-служба клуба слова Секулича.

«Зенит» идет на 4-м месте в Единой лиге ВТБ, а «Локомотив» располагается на 6-й строчке.