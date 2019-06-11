Никита Курбанов: "Сделали все возможное, чтобы завершить финал за три матча"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, признанный самым ценным игроком плей-офф Единой лиги, после золотого матча с "Химками" поделился впечатлениями и сказал, что командам пришлось непросто из-за духоты в зале.

– Те, кто присутствовал на матче, знают, какая тут стояла неимоверная жара – и на площадке, в борьбе, и на трибунах, – отметил Курбанов. – Не скажу, что нам принципиально было завершить серию именно в трех матчах, но мы делали для этого все возможное. Гнули свою линию и делали то, ради чего работали на протяжении всего сезона. Если подводить краткий итог – мы выиграли все трофеи, довольны результатом.

– В предыдущих играх "Химкам" лучше удавалась третья четверть. Но на этот раз вышло по-другому.

– Мы сделали правильные выводы и выполнили тренерскую установку.

– Что чувствовали, надевая чемпионские футболки с цифрой 50 – по числу титулов в истории ЦСКА?

– Что у нашего клуба богатая история побед. И мы каждый год стараемся вносить в нее свою лепту. (Антон Бабошин)