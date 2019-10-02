Никита Курбанов: «Пока еще далеко до того ЦСКА, который все привыкли видеть»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал первую победу в Единой лиге ВТБ. Москвичи обыграли «Парму» — 89:74.

—Мы ведь и в гости к «Енисею» ехали за победой, но получилось так, как получилось, — цитирует News.ru Курбанова. — Матч показал, что мы правильно отреагировали на выездную неудачу, но нам пока еще далеко до того ЦСКА, который все привыкли видеть. Каждый следующий матч позволяет нам лучше и лучше чувствовать себя на паркете и понимать друг друга. Если вне паркета у нас нет проблем с коммуникацией, то во время игр есть некое недопонимание. Это естественный процесс. А нас «откололось» сразу пять баскетболистов, поэтому обновление происходит болезненно.