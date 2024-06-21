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Сегодня, 10:30

Никита Курбанов подписал новый контракт с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никита Курбанов (справа).
Фото БК ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба армейцев.

«Форвард Никита Курбанов 17-й сезон проведет в составе нашей команды», — говорится в сообщении ЦСКА.

В минувшем сезоне 37-летний форвард провел 28 матчей, в которых в среднем набирал 4,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,6 передачи. ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (4-1 в серии) и стал чемпионом впервые с 2021 года.

18 января 2023 года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего Курбанова на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отстранения закончился 20 января 2024 года — спортсмен отбывал срок временного отстранения с 20 октября 2023 года.

Источник: БК ЦСКА
Баскетбол
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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