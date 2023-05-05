Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение в хулиганстве

Следствие предъявило обвинение в хулиганстве с применением насилия трем фигурантам дела о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.