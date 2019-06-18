Нандо де Коло: "Я достиг всего возможного в ЦСКА, у меня есть шанс найти новый вызов"

Защитник Нандо де Коло попрощался с ЦСКА. Сегодня было объявлено об уходе француза, защищавшего цвета армейцев с 2013 года.

- На протяжении пяти лет я играл и жил в Москве, и этот город стал первым домом в моей семейной жизни. Когда родилась Лола, именно Москва стала первым городом, в котором она оказалась. Здесь мы стали настоящей семьей, - цитирует официальный сайт ЦСКА де Коло. -Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА – лучший клуб на континенте. Я был по-настоящему горд защищать его цвета.

Хочу поблагодарить тренера, который дал мне возможность играть за команду и возлагал на меня все больше ответственности день ото дня. Спасибо президенту, который позволил играть здесь. Спасибо менеджменту, докторам, клубному персоналу и болельщикам. Особенно тепло хочу сказать о своих товарищах по команде. Все эти годы здесь выступали отличные игроки и замечательные люди, парни, которые делали меня лучше каждый день, лучшие игроки Европы, которые заставляли прогрессировать, сражаясь с ними на тренировках. Для меня очень важно было стать частью этого потрясающего коллектива, который стал для нас большой семьей. Потому, как я сказал, я достиг всего возможного в составе ЦСКА. Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне.