На домашнем матче «Зенита» смогут присутствовать 1750 зрителей

23 и 26 сентября БК «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ принимает польскую «Зелену Гуру» и эстонский «Калев» соответственно. Для Санкт-Петербурга это будут первые официальные игры в посткарантинное время. Напомним, что 15 сентября Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало новый стандарт безопасности работы театров, концертных организаций и цирков города, согласно которому была отменена шахматная рассадка зрителей. Данный стандарт не распространяется на спортивные мероприятия, поэтому первые матчи Единой лиги ВТБ пройдут в условиях ограничений.

Домашняя арена сможет принять 1750 зрителей (при максимальной вместимости в 7100 человек). Согласно регламенту Единой лиги, территория игрового зала должна будет разделена на «чистую» и «грязные» зоны. В «чистую» зону попадают только игроки команд, судейская бригада, секретариат и официальные лица. Физический переход из «грязной» зоны в «чистую» невозможен, выход из «чистой» зоны возможен без права возврата.

Игроки команд попадают на арену через специальные коридоры, минуя контакт с болельщиками. Также вводится обязательная должность ковид-офицера. По периметру будут установлены дезинфицирующие стойки для обработки рук: по 10 — в «грязной» и в «чистой» зонах. Пресс-конференции полностью переходят в онлайн-режим, флеш-интервью отменяются. (Тимур Ганеев)