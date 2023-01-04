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Сегодня, 22:13

Матч звезд Единой лиги ВТБ впервые за два года пройдет без ковидных ограничений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2023 году пройдет без ковидных ограничений.

«Матч звезд традиционно продвигает нашу лигу. Это именно то мероприятие, которое привлекает новых зрителей, новых фанатов баскетбола. 19 февраля всех ждет яркое шоу в новом формате. Игроки будут поделены на команды «Олдскул» и «Ньюскул». Билеты уже расходятся», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:00 по мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16741839
Сергей Кущенко
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