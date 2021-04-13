Мальцев прокомментировал возвращение Мозгова в профессиональный баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев 12 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал возвращение в баскетбол центрового Тимофея Мозгова.

«Очень важно, что спустя три с половиной года вернулся на площадку Тимофей Мозгов. Это был ключевой момент: он нам помог, как мог, но — главное — после матча его не беспокоило колено. Это значит, что мы будем работать дальше», — заявил Мальцев.

Мозгов вернулся на площадку в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Енисея» (89:83), набрав набрал 6 очков и сделав 6 подборов за 15 минут. До этого в последний раз баскетболист играл летом 2018-го года против Франции в квалификации Кубка мира.