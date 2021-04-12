Мозгов рассказал, что ему было тяжело входить в игру после длительного перерыва

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от победы над «Енисее» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:83). Он вышел на площадку впервые за три года.

«Мы попали в плей-офф, но надо работать дальше. Кроме усталости, никаких ощущений нет. Входить в игру было тяжело, и я уверен, что дальше будет еще тяжелее. К сожалению, я не провел с командой столько тренировок, сколько хотелось», - приводит слова Мозгова официальный сайт клуба.

Мозгов набрал 6 очков и сделал 6 подборов за 15 минут. Последний раз российский центровой выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией.

«Химки» идут на 7-м месте в регулярном чемпионате. У них 11 побед и 9 поражений.