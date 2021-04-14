Паскуаль надеется продлить победную серию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о своих ожиданиях от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Нам предстоит выездной матч в Перми после серии трудных и важных побед. Несмотря на то, что мы досрочно выиграли регулярный сезон Единой лиги ВТБ, мы намерены продолжить нашу победную серию. Мы намерены играть серьезно и с полной концентрацией на протяжении 40 минут. У «Пармы» опытный тренер и хороший подбор игроков, мы знаем, что они борются за место в плей-офф, так что нам необходимо соответствовать агрессивности и интенсивности их игры, если мы хотим победить», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.

Матч «Парма» — «Зенит» состоится сегодня, 14 апреля. Начало встречи — в 17.30 (мск).