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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Аланом Уильямсом

14:28

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с центровым Аланом Уильямсом.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 27-летним американцем подписан по схеме 1+1.

Уильямс — самый эффективный игрок «Локомотива» по итогам сезона-2019/20. По итогам сезона в Единой лиге ВТБ американец набрал дабл-дабл, набирая в среднем 11,2 очка и 10,1 подбора в среднем за игру.

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