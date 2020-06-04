«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Аланом Уильямсом

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с центровым Аланом Уильямсом.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 27-летним американцем подписан по схеме 1+1.

Уильямс — самый эффективный игрок «Локомотива» по итогам сезона-2019/20. По итогам сезона в Единой лиге ВТБ американец набрал дабл-дабл, набирая в среднем 11,2 очка и 10,1 подбора в среднем за игру.