«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Аланом Уильямсом
14:28
«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с центровым Аланом Уильямсом.
В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 27-летним американцем подписан по схеме 1+1.
Уильямс — самый эффективный игрок «Локомотива» по итогам сезона-2019/20. По итогам сезона в Единой лиге ВТБ американец набрал дабл-дабл, набирая в среднем 11,2 очка и 10,1 подбора в среднем за игру.
? Мистер дабл-дабл остается с нами! «Локо» продлил соглашение с американским центровым и сохранил в составе самого эффективного игрока сезона 2019/20!— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) June 4, 2020
---@alantwilliams stays with Lokomotiv Kuban! Mr. Double-Double signs a contract extension and stays with us next season!? pic.twitter.com/Md0QSv3dia
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