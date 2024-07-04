«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Елатонцевым и прекратил сотрудничество с Джейленом

«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с американским защитником Джейленом, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист выступал за краснодарскую команду с сезона-2021/22.

«От лица клуба и всех болельщиков мы благодарим Джейлена за время, проведенное в «Локо», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

При этом «Локомотив» подписал новый контракт с Кириллом Елатонцевым. Срок действия соглашения с центровым рассчитан на пять лет по системе «3+2».

В минувшем сезоне Елатонцев сыграл за основу «Локо» в 45 матчах и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ.