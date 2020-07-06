«Локомотив-Кубань» подписал пятилетний контракт с 20-летним форвардом
6 июля 2020, 23:15
«Локомотив-Кубань» подписал профессиональный контракт с воспитанником команды форвардом Валерием Калиновым. Соглашение с 20-летним баскетболистом рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт краснодарцев.
В минувшем сезоне форвард выступал в Молодежной лиге ВТБ. В его активе 28 матчей, в которых он в среднем набирал по 6,3 очка за встречу.
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