«Локомотив-Кубань» подписал пятилетний контракт с 20-летним форвардом

«Локомотив-Кубань» подписал профессиональный контракт с воспитанником команды форвардом Валерием Калиновым. Соглашение с 20-летним баскетболистом рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт краснодарцев.

В минувшем сезоне форвард выступал в Молодежной лиге ВТБ. В его активе 28 матчей, в которых он в среднем набирал по 6,3 очка за встречу.