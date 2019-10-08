Забавный эпизод произошел во время трансляции игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» (79:82). В один из моментов «кисс-камера» взяла в кадр мужчину и женщину, выглядевших как пара.

Девушка внезапно поднялась со своего места и поцеловала другого мужину, сидевшего рядом ниже.