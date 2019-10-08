«Кисс-камера» на матче ЦСКА — «Зенит». Что-то явно пошло не так
14:36
Забавный эпизод произошел во время трансляции игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» (79:82). В один из моментов «кисс-камера» взяла в кадр мужчину и женщину, выглядевших как пара.
Девушка внезапно поднялась со своего места и поцеловала другого мужину, сидевшего рядом ниже.
Неожиданная развязка ?#CSKAbasket pic.twitter.com/XIUTiC1Fsl— CSKA Moscow (@cskabasket) October 8, 2019
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