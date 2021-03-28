«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев»

«Калев» принимал «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара одержала победу со счетом 105:94.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Калев» — десятое.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 94:105 (26:29, 28:19, 20:33, 20:24)

28 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».