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«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев»

18:46
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«Калев» принимал «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара одержала победу со счетом 105:94.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Калев» — десятое.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 94:105 (26:29, 28:19, 20:33, 20:24)

28 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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