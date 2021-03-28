«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев»
18:46
«Калев» принимал «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара одержала победу со счетом 105:94.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Калев» — десятое.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 94:105 (26:29, 28:19, 20:33, 20:24)
28 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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