«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Химки» 28 марта в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ на своей площадке разгромили «Цмоки-Минск» — 89:65.

Самым результативным игроком встречи стал снайпер «Химок» Алексей Швед, в активе которого 25 очков и четыре результативные передачи.

После этой победы подмосковный клуб остался на седьмом месте в турнирной таблице с 10 победами в 19 играх, минчане — последние.