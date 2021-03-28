«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
16:38
«Химки» 28 марта в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ на своей площадке разгромили «Цмоки-Минск» — 89:65.
Самым результативным игроком встречи стал снайпер «Химок» Алексей Швед, в активе которого 25 очков и четыре результативные передачи.
После этой победы подмосковный клуб остался на седьмом месте в турнирной таблице с 10 победами в 19 играх, минчане — последние.
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