Итудис поздравил команду после победы над «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (98:82) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду, мы играли серьезно от начала до конца. «Автодор» традиционно давит на нас у себя дома, но сегодня мы доминировали. Мы использовали множество разных сочетаний игроков, и это меня радует. К тому же мы были собраны», — цитирует греческого наставника официальный сайт армейцев.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с десятью победами, у саратовцев — шесть побед и седьмая позиция.