ЦСКА добирался до Краснодара на матч с «Локомотивом» 12 часов

Делегация баскетбольного ЦСКА выехала из Крылатского в 10 утра, а до Краснодара добрались в 10 вечера, сообщает пресс-служба клуба.

Все потому, что большинство аэропортов на юге России, в том числе краснодарский, в настоящий момент закрыты, и самым простым вариантом оказалось путешествие через Ставрополь. После приземления команда отправилась на обед, затем погрузилась на автобус и отправилась в пятичасовой путь до конечного пункта.

«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», — заявил главный тренер красно-синих Димитрис Итудис.

Без травмированного Владимира Ивлева в распоряжении Димитриса Итудиса осталось ровно дюжина игроков основы. Для подстраховки на выезд с командой отправился центровой «дубля» Кирилл Попов.