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Сегодня, 19:35

ЦСКА добирался до Краснодара на матч с «Локомотивом» 12 часов

Иван Шитик
Корреспондент
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Делегация баскетбольного ЦСКА выехала из Крылатского в 10 утра, а до Краснодара добрались в 10 вечера, сообщает пресс-служба клуба.

Все потому, что большинство аэропортов на юге России, в том числе краснодарский, в настоящий момент закрыты, и самым простым вариантом оказалось путешествие через Ставрополь. После приземления команда отправилась на обед, затем погрузилась на автобус и отправилась в пятичасовой путь до конечного пункта.

«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», — заявил главный тренер красно-синих Димитрис Итудис.

Без травмированного Владимира Ивлева в распоряжении Димитриса Итудиса осталось ровно дюжина игроков основы. Для подстраховки на выезд с командой отправился центровой «дубля» Кирилл Попов.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-05-10-lokomotiv-kuban-cska-news-preview/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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