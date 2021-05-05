Источник: на защитника «Зенита» претендуют два клуба из Евролиги

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос находится в сфере интересов испанской «Барселоны» и турецкого «Анадолу Эфес», сообщает в Twitter журналист Маттео Андреани 5 мая.

28-летний канадец со словенским паспортом также получил предложение от питерцев продлить контракт на два сезона. Баскетболист пока не определился со своим будущим.

В нынешнем сезоне Евролиги Пангос провел 39 матчей, в которых в среднем набирал по 13 с половиной очков и отдавал 6,7 передачи.