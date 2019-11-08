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Источник: «Локомотив» интересуется Кузминскасом

18:11
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«Локомотив-Кубань» ведет переговоры с форвардом «Олимпиакоса» Миндаугасом Кузминскасом. Российский клуб хочет заключить контракт с 30-летним литовцем, сообщает в Twitter журналист Донатос Урбанос.

В нынешнем сезоне Кузминскас провел за «Олимпиакос» 6 матчей в Евролиге, набирая 5,8 очка и 2,2 подбора в среднем за игру. «Локо» ранее из-за травмы потерял Виталия Фридзона.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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