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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: «Локомотив» договорился с форвардом Кевином Херви

22:00
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«Локомотив-Кубань» подпишет контракт с форвардом Кевином Херви. Российский клуб согласовал условия сделки с 24-летним канадцем, сообщает в Twitter инсайдер Донатос Урбанос.

Форвард в сезоне-2019/20 выступал за «Оклахому» в НБА. Херви принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 1,7 очка и 1,2 подбора. Также баскетболист сыграл 27 матчей за фарм-команду «Тандер» в Лиге развития в прошлом сезоне. Статистика игрока в G-лиге — 12,0 очка, 7,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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